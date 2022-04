От С-300 до Bushmaster. Новое оружие для Украины

В Украину на этой неделе прибыли долгожданные системы противовоздушной обороны С-300. Их передала Словакия в обмен на американские системы Patriot. Западные поставки вооружений Украине на этой недели оказались довольно насыщенными - танки, гаубицы, зенитные и противотанковые комплексы, дроны-камикадзе. Корреспондент.net рассказывает подробности.

В середине марта газета Washington Post писала, что администрация президента США Джо Байдена работает с европейскими союзниками, чтобы предоставить Украине запрашиваемый ее зенитно-ракетный комплекс С-300 для защиты от российских авиаударов.

Тогда отмечалось, что на следующей недели в Словакию, у которой есть такие ЗРК с визитом посетит министр обороны США Ллойд Остин. Братислава оказалась согласна передать Украине С-300, но в обмен на американские комплексы Patriot.

Глава МИД России Сергей Лавров грозил, что Москва "не допустит" передачи Украине С-300, назвав ее незаконной, но не аргументировав, почему.

"Мы очень четко дали понять, что любые грузы, которые будут заезжать на территорию Украины, которые, как мы будем считать, перевозят оружие, станут законной целью. Это совершенно понятно", - также заявил министр.

20 марта стало известно, что в Словакии начался процесс развертывания систем ПВО Patriot. В страну прибыли первые подразделения военнослужащих НАТО, которые отвечают за их развертывание.

О передаче Украине словацких С-300 премьер-министр страны Эдуард Хегер сообщил 8 апреля. По данным телеканала Noviny.sk, ЗРК уже находится в Украине. Сообщается, что С-300 передислоцировали в режиме секретности в течение двух дней.

"Я хотел бы подтвердить, что Словакия предоставила Украине систему ПВО С-300. Украинский народ храбро защищает свою суверенную страну и нас тоже. Наш долг помочь, а не оставаться равнодушными и игнорировать человеческие жертвы в результате агрессии России", - написал Хегер на своей странице в Twitter.

I would like to confirm that #Slovakia has provided #Ukraine with an air-defence system S-300. #Ukrainian nation is #bravely defending its sovereign country and us too. It is our duty to help, not to stay put and be ignorant to the loss of human lives under #Russia’s agression.