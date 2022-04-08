От С-300 до Bushmaster. Новое оружие для Украины

Западные страны продолжают поставлять ВСУ вооружение для сдерживания российского полномасштабного вторжения.

В Украину на этой неделе прибыли долгожданные системы противовоздушной обороны С-300. Их передала Словакия в обмен на американские системы Patriot. Западные поставки вооружений Украине на этой недели оказались довольно насыщенными - танки, гаубицы, зенитные и противотанковые комплексы, дроны-камикадзе. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Новые С-300 в Украине

В середине марта газета Washington Post писала, что администрация президента США Джо Байдена работает с европейскими союзниками, чтобы предоставить Украине запрашиваемый ее зенитно-ракетный комплекс С-300 для защиты от российских авиаударов.

Тогда отмечалось, что на следующей недели в Словакию, у которой есть такие ЗРК с визитом посетит министр обороны США Ллойд Остин. Братислава оказалась согласна передать Украине С-300, но в обмен на американские комплексы Patriot.

Глава МИД России Сергей Лавров грозил, что Москва "не допустит" передачи Украине С-300, назвав ее незаконной, но не аргументировав, почему.

"Мы очень четко дали понять, что любые грузы, которые будут заезжать на территорию Украины, которые, как мы будем считать, перевозят оружие, станут законной целью. Это совершенно понятно", - также заявил министр.

20 марта стало известно, что в Словакии начался процесс развертывания систем ПВО Patriot. В страну прибыли первые подразделения военнослужащих НАТО, которые отвечают за их развертывание.

О передаче Украине словацких С-300 премьер-министр страны Эдуард Хегер сообщил 8 апреля. По данным телеканала Noviny.sk, ЗРК уже находится в Украине. Сообщается, что С-300 передислоцировали в режиме секретности в течение двух дней.

"Я хотел бы подтвердить, что Словакия предоставила Украине систему ПВО С-300. Украинский народ храбро защищает свою суверенную страну и нас тоже. Наш долг помочь, а не оставаться равнодушными и игнорировать человеческие жертвы в результате агрессии России", - написал Хегер на своей странице в Twitter.

I would like to confirm that #Slovakia has provided #Ukraine with an air-defence system S-300. #Ukrainian nation is #bravely defending its sovereign country and us too. It is our duty to help, not to stay put and be ignorant to the loss of human lives under #Russia’s agression. — Eduard Heger (@eduardheger) April 8, 2022

Система противовоздушной обороны - это комплекс мер по обеспечению защиты от средств воздушного нападения противника.

Подобные системы должны в автоматическом или полуавтоматическом режиме вести борьбу с любой угрозой, которую представляют летящие объекты, будь то ракеты, самолеты или беспилотные летательные аппараты.

Комплексом система ПВО называется потому, что включает в себя не только систему поражения летящих целей противника, но и системы раннего обнаружения. Чаще всего сама система находится на мобильной платформе и может достаточно быстро перебазироваться в другой район боевых действий.

С начала полномасштабного вторжения России украинская сторона настоятельно просила НАТО закрыть небо над Украиной или передать средства, которые позволили бы Вооруженным силам Украины сделать это самостоятельно. С-300 относятся именно к такому вооружению.

Характеристики С-300:

Большая дальность поражения, широкий диапазон высот и скоростей, способность вести одновременно 12 целей

Обеспечивают безопасность от воздушного нападения площадью в десятки тысяч квадратных километров

Может сбивать самолеты, крылатые и баллистические ракеты на дистанциях от пяти до 150 километров. При этом не важно, на какой высоте летит цель - десять метров или 27 километров

На вооружении Воздушных сил Украины находятся комплексы С-300ПТ, С-300ПС и С-300В. Они успешно сбивали воздушные целы оккупантов. Но их в Украине недостаточно, чтобы покрыть всю территорию.

Точной информации о количестве передаваемых систем нет, как и о том, сколько их сохранилось в Украине за время войны. Поскольку Россия пыталась уничтожить украинскую систему ПВО в первую очередь. Но, по данным американской разведки, система ПВО Украины сохранила свою функциональность.

Современные БТР Bushmaster

Украинская армия на этой неделе также получила 20 новейших БТР Bushmaster, разработанных в в Австралии и стоящих на вооружении во многих странах мира. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон говорил, что Bushmaster направляются в Украину после обращения в парламенте президента Владимира Зеленского.

Решение о передачи Bushmaster на сумму в 50 миллионов австралийских долларов называют историческим, поскольку это самое быстрое решение о выделении военной помощи в истории Австралии.

Bushmaster Protected Mobility Vehicle - это полноприводный бронированный автомобиль, один из самых современных в мире. Он разработан правительственной компанией ADI и производится Thales Australia. Сейчас Bushmaster состоит на вооружении армий Австралии, Нидерландов, Британии, Японии, Индонезии, Фиджи, Ямайки и Новой Зеландии.

Bushmaster PMV предназначен для перевозки девяти пехотинцев на большое расстояние, до 800 километров. При этом его крейсерская скорость - 100 км/ч, а максимальная - 120 км/ч.

Bushmaster PMV весит 15 тонн, имеет в длину семь метров, в высоту - 2,6 метра. Его полный привод приводит в движение 300-литровый дизельный двигатель и 7-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Bushmaster PMV считается легкобронированным, поскольку защищает только от стрелкового оружия, обломков и противопехотных мин. Топливный и гидравлический баки транспортного средства расположены за пределами отсека для экипажа, а также имеет автоматическую систему пожаротушения. То есть в случае вмешательства в машину экипаж защищен от пожара внутри.

БТР может быть укомплектован одним или двумя пулеметами, которые управляются дистанционно, с помощью видео прицелов изнутри БТР-У. Среди дополнительного оборудования - система очистки воды для питья.

Дроны-камикадзе Switchblade

Кроме того, на этой неделе стало известно, что Пентагон отправил в Украину 100 дронов-камикадзе Switchblade и уже обучает украинских военных в США их применять.

"Я не знаю, где они находятся сейчас в процессе транспортировки, но они отправились в начале этой неделе. Поэтому они будут в Украине скоро, если только они уже не прибыли", - сообщил пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби.

Он добавил, что Минобороны США ведут переговоры с украинскими властями о дальнейшем использовании дронов и о дополнительных поставках, если такие потребуются.

"Это не те системы, которые украинцы обычно используют, поэтому потребуется обучение. Это не очень сложные системы и нет необходимости в длительных тренировках. Можно научиться их применять за два дня или около того", - сказал Кирби.

Он добавил, что американские военные уже обучают небольшую группу украинцев в США работе со Switchblade. По его словам, в скором времени они вернутся в Украину, чтобы научить других военных применять эти беспилотники.

Беспилотник Switchblade оснащен камерами, системами наведения и боеголовками и может развивать скорость около 100 км/ч. Дрон использует GPS-координаты в реальном времени и видео, что позволяет быстро и точно определять цель и наносить максимальный урон.

Оператор может быстро запустить беспилотник, выбрать цель и запустить дрон прямо в нее - все это происходит достаточно быстро и на безопасном для оператора расстоянии.

Азербайджанский военный эксперт Агил Рустамзаде говорит, что Switchblade для боевых действий в Украине подходят больше, чем Bayraktar TB2.

По его словам, если б на начало полномасштабного вторжения России у Украины было бы около двух тысяч Switchblade, то 200-тысячная группировка российских войск на сегодняшний день уже сократилась бы до 100-тысячной.

В список оружия, переданного США Украине на этой неделе, также входят:

более 1400 зенитных комплексов Stinger

более пяти тысяч противотанковых систем Javelin

более семи тысяч других противотанковых систем

более 50 миллионов патронов

45 тысяч комплектов бронежилетов и касок

ракетные системы с лазерным наведением

беспилотные воздушные системы Puma

приборы ночного видения, тепловизионные системы и оптика

услуги коммерческих спутниковых снимков

Танки и артиллерия

В начале недели Чехия бесплатно передала несколько десятков немодернизированных танков Т-72 советских времен, которые находились в резервах. Чешская армия имела на складах около 90 танков, но активно эксплуатируется лишь около 30 модернизированных машин.

В Украину также отправились и боевые машины пехоты чехословацкого производства (БМП-1). Кроме того, Минобороны Германии приняло решение одобрить поставки Украине БМП из запасов бывшей ГДР, которые сейчас находятся в Чехии.

Также правительство Эстонии передало партию летального оружия, в том числе гаубицы, противотанковые ракеты, противотанковые мины, безоткатные противотанковые пушки, автоматическое оружие, боеприпасы, одноразовые гранатометы и ручные гранаты.

Кроме того, эстонские предприниматели в сотрудничестве с государственными учреждениями и Вооруженными силами Эстонии передали украинским военным шлемы, бронежилеты, средства связи, дроны, приборы ночного видения, лазерные дальномеры, медицинские товары и одежду химзащиты. Об этом подробно в материале Как Запад вооружает Украину.

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