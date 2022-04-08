Украина и ЕС договорились о доступном роуминге для беженцев

Декларацию уже подписали 27 операторов связи в ЕС и Украине, в том числе несколько общеевропейских групп.

Операторы Украины и ЕС подписали совместную декларацию о скоординированных усилиях по обеспечению и стабилизации доступного или бесплатного роуминга и международных звонков между ЕС и Украиной. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии в пятницу, 8 апреля.

Указано, что декларацию уже подписали 27 операторов связи в ЕС и Украине, в том числе несколько общеевропейских групп, а также ассоциация, представляющая несколько виртуальных операторов мобильной связи (MVNO в Европе).

"Только что в рамках европейского виртуального мероприятия 24 мобильных оператора ЕС и три мобильных оператора Украины подписали совместное заявление о координации усилий для обеспечения доступного и бесплатного роуминга во время международных звонков ЕС-Украина", – написал в своем Telegram-канале вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Он подчеркнул, что это важный цифровой евроинтеграционный шаг для Украины и отметил усилия Еврокомиссии и Европарламента по объединению всех операторов Европы, а также Нацкомсвязи и Госслужбы специальной связи.

В совместной декларации операторы признали важность доступности связи во время кризиса, и нацелись на то, чтобы операторы связи ЕС и Украины могли продолжать предлагать доступное подключение беженцам из Украины.

"Операторы связи обязуются принять добровольные меры, в частности снизить оптовые тарифы на роуминг и другие тарифы, которые они взимают друг с друга, чтобы сделать возможными международные звонки в Украину и из Украины. Это сведет к минимуму дополнительные расходы для операторов связи как в ЕС, так и в Украине, чтобы каждый из них мог покрыть свои соответствующие расходы. В то же время украинские стороны, подписавшие эту декларацию, обязуются передать преимущества добровольных действий партнеров ЕС конечным пользователям", – говорится в сообщении.

Декларация с сегодняшнего дня открыта для всех операторов связи, желающих подписать ее в любое время. Она будет применяться в течение трех месяцев, а затем будет пересмотрена с учетом быстро меняющейся ситуации, гуманитарных целей и того, будут ли более целесообразными другие более долгосрочные меры со стороны государственных органов и/или промышленности.

Напомним, в Украине российские оккупанты повредили сеть операторов связи, из-за чего люди во многих населенных пунктах остались без доступа к интернету. Международные партнеры помогут украинским операторам закупить необходимое оборудование для восстановления интернет-связи.

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