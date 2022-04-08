Захваченное оккупантами судно Сапфир вернули под контроль Украины

Все 19 членов экипажа были освобождены из российского плена еще 25 марта в рамках первого обмена пленными.

Украинское судно Cапфир, которое ранее было захвачено военными РФ, вернули под контроль Украины. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, сегодня, 8 апреля, его доставили в румынский порт Сулина.

"Все 19 членов экипажа были освобождены из российского плена еще 25 марта в рамках первого обмена пленными", - отметил Ермак.

Сапфир - украинское гражданское специализированное судно, которое находится в постоянной поисково-спасательной готовности и способно выполнять соответствующие задачи в открытом море. С 24 февраля 2022 года спасательный буксир участвовал в спасательных операциях на Черном море.

Напомним, в начале марта военные РФ захватили украинское судно Сапфир.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet