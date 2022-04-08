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Захваченное оккупантами судно Сапфир вернули под контроль Украины

Все 19 членов экипажа были освобождены из российского плена еще 25 марта в рамках первого обмена пленными.
Захваченное оккупантами судно Сапфир вернули под контроль Украины

Украинское судно Cапфир, которое ранее было захвачено военными РФ, вернули под контроль Украины. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, сегодня, 8 апреля, его доставили в румынский порт Сулина.

"Все 19 членов экипажа были освобождены из российского плена еще 25 марта в рамках первого обмена пленными", - отметил Ермак.

Сапфир - украинское гражданское специализированное судно, которое находится в постоянной поисково-спасательной готовности и способно выполнять соответствующие задачи в открытом море. С 24 февраля 2022 года спасательный буксир участвовал в спасательных операциях на Черном море.

Напомним, в начале марта военные РФ захватили украинское судно Сапфир.

 

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