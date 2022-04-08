Военные РФ нанесли ракетный удар возле Одессы

Вражеские войска обстреляли территорию недалеко от Одессы. Пострадавших в результате удара нет.

Российские войска в пятницу, 8 апреля, нанесли ракетный удар возле Одессы. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

"Сегодня враг нанес ракетный удар недалеко от Одессы. К счастью, пострадавших нет", - сказал Марченко.

Накануне, в четверг ночью, военные РФ нанесли удар с берегового ракетного комплекса Бастион по поселку Красноселка Одесской области. В результате есть погибшие и раненые, повреждены объекты инфраструктуры.

Напомним, в Одессе и области объявили "долгий" комендантский час.

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