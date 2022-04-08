Анкету о вступлении в ЕС заполнят в течение недели

Зеленский отметил, что анкета для вступления в ЕС, которую передала глава Еврокомиссии, будет заполнена в течение недели.

Президент Владимир Зеленский заверил, что анкета для вступления в ЕС, которую передала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, будет заполнена в течение недели. Об этом он заявил на брифинге 8 апреля по итогам встречи с представителями ЕС

"Мы даем вам положительный ответ на ваш запрос (о членстве в ЕС - ред.). В этой папке основание для наших дискуссий в ближайшие недели. Ваш путь в ЕС начинается", - сказала Урсула фон дер Ляен.

"Спасибо Урсула, мы справимся в течение недели", - ответил Зеленский.

Напомним, Украина получила опросник о членстве в ЕС.

Как сообщалось ранее, Зеленский провел встречу с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен и Высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet