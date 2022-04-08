Появилось видео первых минут после удара по жд вокзалу в Краматорске

В результате удара по железнодорожному вокзалу Краматорска погибли 50 человек, в том числе пять детей.

В сети появилось видео первых минут после удара оккупантов по жд вокзалу в Краматорске. Кадры публикует ряд Телеграм- каналов.

Напомним, РФ обстреляла ракетами вокзал в Краматорске.

Ракетный удар был нанесен, когда на вокзале собирались люди для эвакуации. Всего на площади находилось около 4000 человек.

В результате погибли 50 человек, в том числе пять детей.

Байден отреагировал на удар военных РФ по вокзалу в Краматорске

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