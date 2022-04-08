В Сети появилось видео еще одной "пыточной" в Буче. 18+

Оккупанты устроили штаб в одном из домов на улице Яблонской и в нем издевались над мирными жителями.

Российские оккупанты жестоко пытали и убивали жителей Бучи во время пребывания в городе. Видео "настоящей пыточной" в пятницу, 8 апреля, обнародовал нардеп Алексей Гончаренко со ссылкой на Бучанский горсовет.

Как указано, по адресу Яблонская, 144 свой штаб устроили кадыровцы и в нем они издевались над мирными жителями - выжигали глаза, отрезали части тела, расстреливали в упор.

По последним данным властей Бучи, уже найдено 360 убитых мирных жителей, среди которых минимум 10 детей.

Внимание! Видео 18+

Напомним, ранее в Сети показали видео из "пыточной комнаты" в одном из домов Бучи, в которой российские военные убивали местных жителей.

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