В РФ принудительно вывезли более 121 тыс. украинских детей

Госдумой прорабатываются изменения в законодательство, после которых замена семьи для ребенка будет уже невозможна.

Оккупанты вывезли из Украины уже более 121 тысячи детей и готовят законы для упрощения процедуры их усыновления. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, речь идет как о сиротах, так и детях, которые имеют родителей. Часть из них вывезли из Мариуполя в Донецк и в направлении Таганрога.

"Рашистские СМИ начали публиковать информацию об инициативе президента РФ по внесению изменений в законодательство для организации ускоренной процедуры усыновления детей из Донбасса. Сообщается, что государственной думой уже прорабатываются соответствующие изменения в законодательство, после которых замена семьи для ребенка будет уже невозможна", - подчеркивает омбудсмен.

Денисова призывает Комитет ООН по правам детей, Комитет ООН по правам человека, Глобальный Альянс национальных институций по правам человека (GANHRI) вмешаться в ситуацию с целью недопущения незаконного перемещения с территории Украины детей-украинцев и их дальнейшее противоправное усыновление на территории страны-агрессора.

Напомним, в результате вооруженной агрессии России в Украине погибли 169 детей, более 306 получили ранения.

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