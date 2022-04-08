Удар по Краматорску: число погибших увеличилось

Жертвами вражеской атаки стали больше полсотни мирных жителей, среди них - пятеро детей.

Вследствие ракетного удара российской армии по железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области в пятницу, 8 апреля, погибли по меньшей мере 52 человека, в том числе пятеро детей. Такие данные озвучил глава региона Павел Кириленко.

При этом он сообщил также об убийстве захватчиками семьи из четырех человек в Авдеевке.

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По словам Павленко, обстрелы продолжаются по всей линии фронта - под вражеским огнем Очертинская, Марьинская, Авдеевская, Угледарская и Торецкая общины.

Напомним, сегодня утром войска РФ обстреляли ракетами Точка У вокзал в Краматорске. Удар был нанесен, когда на вокзале собирались люди для эвакуации. Всего на площади находились около 4000 человек. Сообщалось о 50 погибших и 98 раненых.

Атака вызвала широкий резонанс среди западных лидеров.

Появилось видео первых минут после удара по жд вокзалу в Краматорске

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