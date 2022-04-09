Зеленский поблагодарил премьера Словакии за военную помощь

Глава Украинского государства поблагодарил словацкие власти и народ за поддержку Украины и оказание реальной помощи в виде вооружения.

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 8 апреля, провел встречу с премьер-министром Словацкой Республики Эдуардом Хегером, который пребывает с визитом в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Так, глава Украинского государства поблагодарил словацкий народ и лично главу правительства Словакии за поддержку Украины и оказание реальной помощи в виде вооружения во время войны, развязанной Россией.

При этом президент не стал раскрывать детали этой поддержки, назвав ее "исторически важной помощью".

Также Зеленский выразил собеседнику слова благодарности за поддержку словацким народом украинских беженцев.

Эдуард Хегер, в свою очередь, заявил, что Братислава продолжит оказывать помощь Киеву, акцентируя при этом на оборонной поддержке Украины. Также премьер отметил важность создания фонда послевоенного восстановления Украины.

Напомним, Словакия передала Украине зенитно-ракетные комплексы С-300. Поставки производились тайно. Однако накануне, после завершения сделки, Минобороны Словакии обнародовало видео передачи вооружения Киеву.

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