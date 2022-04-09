Возле Попасной ВСУ разбили позицию "вагнеровцев"

Украинские военные с помощью артиллерийского орудия уничтожили группу российских наемников.

На подходах к городу Попасная в Луганской области украинские защитники уничтожили группу наемников из ЧВК Вагнер. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

"Возле Попасной артиллерия накрыла "музыкантов". Так военные называют участников незаконного вооруженного формирования "Вагнер". Лично знаю тех, кто стоит в Попасной. Сегодняшний Краматорск эти люди не простят никогда", - говорится в подписи к фото.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet