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Возле Попасной ВСУ разбили позицию "вагнеровцев"

Украинские военные с помощью артиллерийского орудия уничтожили группу российских наемников.
Возле Попасной ВСУ разбили позицию "вагнеровцев"

На подходах к городу Попасная в Луганской области украинские защитники уничтожили группу наемников из ЧВК Вагнер. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

"Возле Попасной артиллерия накрыла "музыкантов". Так военные называют участников незаконного вооруженного формирования "Вагнер". Лично знаю тех, кто стоит в Попасной. Сегодняшний Краматорск эти люди не простят никогда", - говорится в подписи к фото.

 

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