Президент подвел итоги 44 дня войны в Украине

Удар России по Краматорску станет одним из обвинений на Трибунале, который обязательно состоится, подчеркнул глава государства.

Президент Владимир Зеленский вечером в пятницу, 8 апреля, выступил с видеообращением по итогам 44 дня вторжения России в Украину.

Так, в первую очередь глава государства заявил, что ракетный удар российской армии по железнодорожному вокзалу в городе Краматорск во время эвакуации мирных жителей, как и массовые убийства в Буче и многие другие военные преступления России, должен стать одним из обвинений на трибунале, который обязательно состоится.

"Ответственность неизбежна", - подчеркнул президент.

Также Зеленский отметил важность визитов европейских лидеров в Украину и предоставление Брюсселем 500 миллионов евро на оборонные нужды нашего государства.

"Говорили также с представителями Евросоюза и о дальнейших шагах для того, чтобы принудить Россию к миру. Отметил, что имеющихся санкций недостаточно. Надо еще усилить давление на Россию. Нужно ввести полное энергетическое эмбарго - на нефть, газ", - сказал украинский лидер и добавил, что все банки в РФ необходимо отключить от глобальной финансовой системы.

Наконец, президент сообщил, что продолжается подготовка к массовой акции Stand for Ukraine, которая пройдет 9 апреля в Варшаве: "Это о поддержке украинцев, наших переселенцев. Все средства - для украинцев".

Напомним, по последним данным, вследствие ракетного обстрела вокзала в Краматорске погибли 52 человека, в том числе пятеро детей. Еще 109 мирных жителей получили ранения.

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