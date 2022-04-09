В зоне ООС защитники отбили семь атак врага

В небе над Донбассом подразделения противовоздушной обороны ВСУ сбили два вертолета и одну крылатую ракету врага.

На Донецком и Луганском направлениях за сутки 8 апреля украинские военные отразили семь атак российской армии. Враг понес крупные потери. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Так, защитники уничтожили девять танков, семь единиц бронированной и пять единиц автомобильной техники противника.

Кроме того, в небе над Донбассом подразделения противовоздушной обороны ВСУ сбили два вертолета и одну крылатую ракету врага.

"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать наступление агрессора!" - констатировали в штабе ООС.

Как сообщалось, украинские и западные эксперты сходятся на том, что в войне Украины с Россией ключевой станет битва за Донбасс.

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