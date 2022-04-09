Российская армия несет крупные потери в военной технике. В этот раз украинские бойцы сбили несколько дронов, ракету и вертолет.

За сутки 8 апреля зенитные ракетные войска ВСУ уничтожили три воздушных цели захватчика: крылатую ракету, беспилотник и вертолет. Об этом сообщает командование Воздушных сил.

Кроме того, отмечается, что на Донбассе украинские защитники сбили еще один российский вертолет.

Также у командования появилась информация об уничтожении 7 апреля новейшего ударного дрона оккупантов Орион.

В свою очередь в Генштабе ВСУ уточнили, что за два дня наши бойцы уничтожили два новейших российских беспилотника.

"Вчера (7 апреля - ред.) в Луганской области украинские воины приземлили вражеский БПЛА Орлан-10. Сегодня день еще более успешный. В этот раз наши защитники "посадили" более современную модель российского беспилотного летательного аппарата - Орлан-30", - говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: ВСУ уничтожили три вражеских летающих объекта

Ранее в британской разведке констатировали, что эффективная работа украинской системы противовоздушной обороны является серьезной проблемой для российских воздушных и ракетных операций.

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