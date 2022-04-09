В Киев приехал канцлер Австрии

Глава правительства Австрии прибыл в Украину и проводит встречу с президентом страны Зеленским.

В Киеве в субботу, 9 апреля, стартовала встреча президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Австрии Карлом Нехаммером.

"Австрия поддерживает нас в сопротивлении агрессии РФ. Визит в Киев Федерального канцлера Карла Нехаммера - важное проявление солидарности с украинским народом", - говорится в сообщении Офиса президента.

Сам Нехаммер заявил, что Австрия поможет облегчить гуманитарные страдания украинского народа и положить конец войне.

"Спасибо за открытый и честный разговор и радушный прием в Киеве, Владимир Зеленский. Австрия знает, что сейчас переживает украинский народ. Мы поможем, чем сможем, облегчить гуманитарные страдания и положить конец этой войне", - написал Нехаммер в Twitter.

Отметим, накануне Киев посетила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она побывала в Буче, а также провела встречу с Зеленским, передав ему опросник о вступлении Украины в ЕС.