Российские оккупанты применили дроны-камикадзе
Российские оккупанты применили дроны-камикадзе против украинских пограничников. К счастью, никто не погиб и не пострадал, сообщила пресс-служба ГПС Украины.
В сообщении говорится, что вначале пограничники сбили один дрон-камикадзе, который атаковал их позиции. Через несколько минут еще один беспилотник врага атаковал позицию пограничников, но там никого не было, поэтому пострадавших нет.
Где конкретно российские оккупанты применили дроны-камикадзе – не сообщается. По данным некоторых СМИ, это произошло в Луганской области.
Между тем, украинские защитники с момента начала войны и по состоянию на 8 апреля сбили 150 самолетов, 135 вертолетов и 112 БПЛА оперативно-тактического уровня российских оккупантов.
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7 апреля был сбит новейший российский беспилотник "Орион". Он предназначен как для разведки, так и для нанесения ракетных и бомбовых ударов.
Ранее стало известно, что в Луганской области украинские бойцы уничтожили группу наемников из ЧВК Вагнер.
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