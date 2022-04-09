По данным некоторых СМИ, это произошло в Луганской области.

Российские оккупанты применили дроны-камикадзе против украинских пограничников. К счастью, никто не погиб и не пострадал, сообщила пресс-служба ГПС Украины.

В сообщении говорится, что вначале пограничники сбили один дрон-камикадзе, который атаковал их позиции. Через несколько минут еще один беспилотник врага атаковал позицию пограничников, но там никого не было, поэтому пострадавших нет.

Где конкретно российские оккупанты применили дроны-камикадзе – не сообщается. По данным некоторых СМИ, это произошло в Луганской области.

Между тем, украинские защитники с момента начала войны и по состоянию на 8 апреля сбили 150 самолетов, 135 вертолетов и 112 БПЛА оперативно-тактического уровня российских оккупантов.

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7 апреля был сбит новейший российский беспилотник "Орион". Он предназначен как для разведки, так и для нанесения ракетных и бомбовых ударов.

Ранее стало известно, что в Луганской области украинские бойцы уничтожили группу наемников из ЧВК Вагнер.

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Оккупанты применили дроны-камикадзе / dpsu.gov.ua

Оккупанты применили дроны-камикадзе / dpsu.gov.ua

Оккупанты применили дроны-камикадзе / dpsu.gov.ua