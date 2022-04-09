Арестович спрогнозировал дальнейший ход войны

Результат двухнеденьных ожесточенных боев на Донбассе будет 50/50, но мир будет подписан на условиях Украины.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович спрогнозировал две недели тяжелых боев на Донбассе и их судьба определит вторую фазу войны. Об этом он сказал в интервью изданию Телеграф.

"Их главная задача - взять Донбасс. Судя по тому, какое количество людей они кидают туда, политическое руководство ставит задачу достаточно жестко. Путин начал кампанию по девяти операционным направлениям - Киев, Чернигов, Сумы, Харьков, Луганская и Донецкая области, Мариуполь, Херсон, Мелитополь, Запорожье. Сейчас она идет только по двум. Зона ООС, Мариуполь и немного в сторону Запорожья и Херсона. На шести направлениях они потерпели поражение. У них нет сил наступать. Они пробуют провести частичную мобилизацию, для того, чтобы пополнить ряды армии. Также призывают резервистов по системе Барс - это как у нас оперативный резерв", - сказал Арестович, добавив, что и это продвигается плохо.

По его данным, из 120 БТГ, которые войска РФ задействовали при вторжении, порядка 20 уничтожены полностью, порядка 40 частично не боеготовы.

"Я думаю, что по итогу будет где-то 50/50: где-то мы по зубам получим, где-то они завязнут. Но это будет все: у них нет резерва. Те силы, которые они набирают, не годятся для наступления", - уверен Арестович.

Он отметил, что для того чтобы начать наступление опять по многим направлениям, РФ понадобится не менее двух месяцев для набора сил. А значит новый большой повтор они смогут сделать не раньше июня.

"Но к тому времени уже санкции подействуют по полной и поломают хребет российской экономики. Поэтому Путин хочет приехать на переговоры с Зеленским хоть с каким-то успехом. Например, с окруженными нашими подразделениями и сказать: ну что, ты сдаешься? Давай, иди на уступки. Потому что проиграть полностью Путин позволить себе не может. А именно такая перспектива и стоит", - Заявил Арестович.

Он добавил, что по его мнению, мир будет подписан на условиях Украины.

Напомним, накануне Арестович заявил, что Россия хочет закончить войну и на это указывает ряд признаков.

Ранее генерал США заявил, что война в Украине затянется на годы.