На Киевщине восстановили электроснабжение еще 28 освобожденных сел

Спустя месяц свет появился в селе Богдановка, а в Вышгородском районе ремонтные работы усложнены подтоплениями из-за разрушения насосной станции.

За минувшие сутки в Киевской области вернули свет для 3192 семей в 28 населенных пунктах, освобожденных от российских оккупантов, сообщает пресс-служба ДТЭК в субботу, 9 апреля.

Так, после разминирования электроснабжение восстановлено в Богдановке, Броварского района, где люди месяц находились без света.

В Бучанском районе полностью возобновили электроснабжение в селе Колонщина, а также частично в пгт Макаров и селах: Зуровка, Ясногородка, Маковище, Вышеград, Петрушки, Личанка, Мила, Шпитьки, Музычи.

В Броварском районе частично возобновили электроснабжение в селах: Рудня, Богдановка, Кулаженцы, Светильня, Большая Дымерка, Скибин, Плоске, Коржи, Лукьяновка, Победа. Также возобновили электроснабжение здания горсовета в Ирпене.

Сегодня планируются ремонтные работы еще в 23 населенных пунктах Броварского, Бучанского, Вышгородского районов.

"Усложняет ремонт затопления территории с сетями компании. Враг разрушил насосную станцию, качавшую воду из реки Ирпень на Днепр, и вода разлилась на значительной территории области. Поэтому восстановление электроснабжения в населенных пунктах Вышгородского района займет еще несколько дней", - отметили в компании.

Кроме того, в Донецкой области возобновили электроснабжение для 1200 семей в 5 населенных пунктах Краматорского, Покровского и Бахмутского районов.

Днем ранее свет вернули для 25 949 семей в 29 городах и селах Киевской и Донецкой областей.