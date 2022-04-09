Зеленский заявил, что не берется прогнозировать исход битвы за Донбасс
Президент Владимир Зеленский заявил, что не берется прогнозировать развитие событий на Востоке Украины, где российский агрессор концентрирует войска для наступления, но подчеркнул, что верит в победу Украины. Об этом он сказал на совместном с канцлером Австрии Карлом Нехаммером брифинге в Киеве 9 апреля.
"Мы видим подготовку к важному (кто-то говорит решающему) бою на Востоке нашего государства. Я не хочу брать на себя ответственность по прогнозам. Я могу брать на себя ответственность по защите нашего государства и борьбе, которую мы постоянно демонстрируем", - сказал Зеленский.
Он отметил, что параллельно на востоке и на юге идет накопление войск, техники, вооруженных людей, которые собираются оккупировать еще одну часть территории Украины.
"Это будет сложная баталия, но мы верим в нашу борьбу и победу. Мы готовы и бороться, и параллельно искать те или иные дипломатические пути, которые могут остановить эту войну", - сказал Зеенский, добавив, что пока мы ведется параллельный диалог.
Напомним советник главы Офиса президента Алексей Арестович спрогнозировал, что результат двухнеденьных ожесточенных боев на Донбассе будет 50/50.
Ранее генерал США заявил, что война в Украине затянется на годы.=