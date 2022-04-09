Зеленский заявил, что не берется прогнозировать исход битвы за Донбасс

Глава государства отметил, что параллельно на востоке и на юге идет накопление войск, техники и военных.

Президент Владимир Зеленский заявил, что не берется прогнозировать развитие событий на Востоке Украины, где российский агрессор концентрирует войска для наступления, но подчеркнул, что верит в победу Украины. Об этом он сказал на совместном с канцлером Австрии Карлом Нехаммером брифинге в Киеве 9 апреля.

"Мы видим подготовку к важному (кто-то говорит решающему) бою на Востоке нашего государства. Я не хочу брать на себя ответственность по прогнозам. Я могу брать на себя ответственность по защите нашего государства и борьбе, которую мы постоянно демонстрируем", - сказал Зеленский.

Он отметил, что параллельно на востоке и на юге идет накопление войск, техники, вооруженных людей, которые собираются оккупировать еще одну часть территории Украины.

"Это будет сложная баталия, но мы верим в нашу борьбу и победу. Мы готовы и бороться, и параллельно искать те или иные дипломатические пути, которые могут остановить эту войну", - сказал Зеенский, добавив, что пока мы ведется параллельный диалог.

Напомним советник главы Офиса президента Алексей Арестович спрогнозировал, что результат двухнеденьных ожесточенных боев на Донбассе будет 50/50.

Ранее генерал США заявил, что война в Украине затянется на годы.=