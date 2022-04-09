В Рубежном новый выброс азотной кислоты из-за обстрела
Возле села Рубежное в Луганской области российские оккупанты попали в цистерну с азотной кислотой, из-за чего произошел выброс кислоты. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Снова химическая атака… Возле Рубежного орки снова попали в цистерну с азотной кислотой", - написал Гайдай.
Он попросил людей не выходить из укрытия, а в помещении закрыть окна и двери. Также людям рекомендуется подготовить защитные маски для лица, смоченные содовым раствором.
Действие на человека: азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и попадании на кожу и слизистые.
Пары кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость; при тяжелых отравлениях – отек легких. Для защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами.
Напомним, несколько дней назад в Рубежном произошел аналогичній инцидент: снаряд РФ попал в цистерну с азотной кислотой.