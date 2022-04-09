Ряд стран помогут ВСУ перейти на оружие НАТО - СМИ

Некоторые союзники могут начать обучать украинские войска за пределами страны чтобы помочь постепенно перейти к стандартам типа НАТО.

Некоторые страны готовы помочь Украине с переходом от оружия советских времен на более современную технику НАТО, учитывая перспективу, что война с Россией может затянуться на месяцы или годы, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что ранее от поставок современного оружия страны воздерживались из-за того, что украинские военные не были с ним знакомы, и требовалось время на обучение. Поэтому Украине передавали оружие советских времен, однако его запас может закончиться раньше, чем закончится война.

"Некоторые союзники могут начать обучать украинские войска за пределами страны, чтобы иметь возможность обслуживать и использовать более современное оружие", - сообщает издание со ссылкой на источники, знакомые с дискуссиями между Большой семеркой и членами НАТО.

По словам одного из этих источников, цель будет состоять в том, чтобы помочь Украине постепенно перейти к стандартам типа НАТО.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что оружие для войны с Россией необходимо в течение дней, а не недель.

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