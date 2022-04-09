Джонсон привез пакет военно-финансовой помощи

Лидеры обеих стран также обсудили долгосрочную поддержку Украины со стороны Великобритании.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон который прибыл в Киев в субботу, 9 апреля, представил президенту Владимиру Зеленскому новый пакет финансовой и военной помощи. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря британского правительства сообщает ВВС.

Отмечается, что визит имел целью "продемонстрировать солидарность" с украинским народом, однако есть и более практические темы для обсуждения.

"Премьер-министр поехал в Украину, чтобы встретиться с президентом Зеленским лично и продемонстрировать солидарность с украинским народом. Они обсудят долгосрочную поддержку Украины со стороны Великобритании, а премьер-министр представит (Зеленскому) новый пакет финансовой и военной помощи", - говорится в заявлении.

В свою очередь, глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил в Telegram, что визит Джонсона не был спонтанным.

"Я регулярно общаюсь с советником Джонсона по безопасности Стивеном Лавгроувом и советником по международным делам Дэвидом Кворри, поэтому этот визит не был спонтанным. Ждать результатов недолго", - написал Ермак, добавив, что уже сейчас может сказать, что Украине станет еще сильнее.

Позже Джонсон также прокомментировал результаты визита.

"Сегодня я встретился со своим другом президентом Владимиром Зеленским в Киеве, чтобы продемонстрировать нашу твердую поддержку народу Украины. Мы создаем новый пакет финансовой и военной помощи, являющийся свидетельством нашей преданности борьбе его страны против варварской кампании России", - написал Джонсон в Twitter.

Напомним, сегодня сообщалось, что в Киев с необъявленным визитом прибыл Борис Джонсон.

А накануне Джонсон пообещал, что Украина получит оружие на 100 млн фунтов. В частности, ВСУ получат зенитные установки Starstreak, 800 противотанковых ракет и другие высокоточные боеприпасы.

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