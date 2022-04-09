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Пары азота от взорванной россиянами цистерны пошли на их же позиции

Снаряд попал в цистерну азотной кислоты, из-за чего в воздухе появилось ядовитое облако, однако ветер его унес на позиции российских военных.
Пары азота от взорванной россиянами цистерны пошли на их же позиции

Облако с парами азотной кислоты, которое образовалось после попадания российского снаряда в цистерну, распространилось на позиции самих же стрелявших. Об этом вечером в субботу, 9 апреля, сообщил начальник областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он отметил, что взрыв цистерны с четырьмя тоннами неконцентрированной азотной кислоты произошел в 17:09 в результате российского обстрела промышленной зоны в Луганской области.

"Воевать россияне не умеют - не рассчитали даже направление ветра. Облако распространилось в сторону их позиций вблизи Кудряшевки и Варваровки", - говорится в сообщении.

Гайдай также сообщил, что угрозы жизни населения нет.

 

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