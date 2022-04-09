В Генштабе рассказали о горячих точках на фронте

Захватчики продолжают наносить авиационные удары по населенным пунктам на Донбассе, пытаются захватить Рубежное, Попасную и Новобахмутовку.

Российские захватчики в Харьковской области начали подавлять сети сотовой связи для того, чтобы скрыть свое перемещение. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщает Генштаб ВСУ в своей вечерней сводке.

"На Слобожанщине противник продолжает осуществлять частичную блокировку города Харькова. В целях скрытого передвижения оккупационных подразделений по территории Харьковской области враг осуществляет радиоэлектронное подавление сетей сотовой связи", - говорится в сообщении.

Однако, основные свои усилия российские военные сосредоточили на захвате Мариуполя и наступлении в районе города Изюм. Также по данным Генштаба, сейчас высока вероятность диверсий на объектах транспортной инфраструктуры.

"На Донецком направлении враг продолжает штурмовые действия. Основные усилия оккупантов сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная и Новобахмутовка. Вместе с тем, захватчики продолжают наносить авиационные удары по населенным пунктам Угледар и Новоселовка Вторая. Пытаются возобновить наступление в районах Новотошкивского, Степного и Марьинки", - сообщили в Генштабе.

Также на Южнобужском направлении российские военные не оставляют попыток удержать позиции и рубежи на административной границе Херсонской области.

Отмечается, что украинские защитники держат оборону и постепенно оттесняют вражеские войска по отдельным направлениям.

Захватчики продолжают наносить авиационные удары по населенным пунктам на Донбассе, пытаются захватить Рубежное, Попасную и Новобахмутовку.

Ранее сообщалось, что под Киевом обустраивают новые оборонные рубежи.