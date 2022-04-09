Состоялся третий обмен пленными

Домой вернули 12 украинских военных, из которых одна женщина-офицер. Также россияне освободили 14 гражданских, включая 9 женщин.

Сегодня состоялся очередной обмен пленными. Удалось вернуть в Украину 26 человек, из них 12 - военных и 14 гражданских. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук в Facebook.

"Домой возвращаются 12 наших военных, из которых одна женщина-офицер. Также мы освободили 14 гражданских, включая 9 женщин. Всего 26 наших людей", - написала Верещук.

Она отметила, что это уже третий обмен пленными.

Ранее Верещук рассказала, что российская сторона ставит такие условие обмена пленными: военных - на военных, гражданских - на гражданских. Это вызвало затруднение у украинской стороны, поскольку Украина не захватывает гражданских.

Напомним, в Запорожской области 1 апреля прошел обмен пленными.