На конференции доноров собрали для Украины 9,1 млрд евро

Часть этой суммы составит безвозвратная грантовая помощь, которая преимущественно поступит в украинский бюджет. Еще 5 млрд евро поступит в виде ссуд и кредитов.

На международной донорской конференции в Варшаве собрали более 9 млрд евро для помощи пострадавшим в результате агрессии РФ против Украины. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Отмечается, что участниками конференции были международные организации, иностранные правительства и крупные иностранные компании.

"Сегодня мы собрали 9,1 миллиарда евро для людей, которые бегут от вторжения людей – как для тех, кто остался в Украине, так и для тех, кто выехал за границу. И будет еще больше! Мы продолжим оказывать поддержку", - рассказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

По данным Reuters, 4,1 млрд евро из этой суммы составит безвозвратная грантовая помощь, которая преимущественно поступит в украинский бюджет. Еще 5 млрд евро поступит в виде ссуд и кредитов. В том числе Европейский инвестиционный банк выделяет 4 млрд евро для обустройства украинских беженцев.

Конференция была посвящена вопросу помощи беженцам. Однако в ЕС уверяют, что состоится сбор средств и для инфраструктурного восстановления Украины.

"Как только бомбы перестанут падать, мы поможем народу Украины восстановить свою страну", - заверила Урсула фон дер Ляен.

В рамках грантовой программы, ЕС выделит 1 млрд евро дополнительно к предыдущим программам.

По словам Урсулы фон дер Ляен, шестьсот миллионов из них пойдут в Украину, преимущественно на счета украинских властей и частично в ООН. А 400 миллионов евро будут направлены соседним с Украиной государствам, которые помогают прибывающим беженцам.

Ранее Урсула фон дер Ляен описала механизм вступления Украины в Евросоюз.

Также накануне стало известно, что ЕС выделит еще 500 млн евро на военное оборудование для Украины.

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