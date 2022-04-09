Эвакуационные автобусы не пускают даже в Бердянск - Азовсталь

Ранее оккупанты разрешали вывезти жителей Мариуполя из близ лежащих городов, но сейчас запретили и это.

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Эвакуация населения даже из населенных пунктов вблизи Мариуполя, таких как Бердянск, стала невозможна из-за препятсвий оккупантов. Об этом в эфире Украина 24 сообщил директор по персоналу и администрации комбината Азовсталь Иван Голтвенко. "Те зеленые коридоры, которые должны работать, к сожалению, не работают. Жители города должны выбираться собственными силами до ближайших населенных пунктов, откуда наши автобусы уже могли бы забирать людей. Но, к сожалению, последние несколько дней оккупанты не дают нам даже этой возможности. Наши автобусы стоят на подъездах к Бердянску, нам не дают согласие на эвакуацию людей", - сказал он. До этого успели эвакуировать более 13 тысяч сотрудников мариупольских металлургических предприятий. "Мы организовали на базах отдыха в Запорожье, Каменском и Кривом Роге места временного размещения наших сотрудников. То есть мы предоставляем места, чтобы сотрудники могли отдохнуть, безопасно находится. Также мы организовали возможность их трудоустройства на работающих предприятиях", - отметил директор Азовстали. Он также объяснил особое внимание оккупантов к Мариуполю. "Мариуполь стал большим символом как для Украины, так и для Российской Федерации. А металлургические предприятия это основа экономики города Мариуполь. Это и обуславливает огромное внимание со стороны оккупантов к городу", - сказал Голтвенко. Напомним, Метинвест еще в первые недели блокады Мариуполя организовал колонну с гумпомощью для жителей города и пытался провести эвакуацию, но оккупанты так и не разрешили этого сделать.