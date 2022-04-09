Лондон даст Киеву 120 бронемашин

Украина для своей защиты получит бронемашины и противокорабельные ракеты. Также Великобритания готова либерализовать торговлю с Украиной.

Великобритания предоставит для обороны Украины 120 бронемашин и новые противокорабельные ракетные системы. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который сегодня встречался в Киеве с президентом Владимиром Зеленским, передает Европейская правда со ссылкой на британское правительство.

"Борис Джонсон предложил Украине военную помощь в виде 120 бронированных машин и новых противокорабельных ракетных систем, чтобы поддержать Украину на этом решающем этапе, пока идет незаконное наступление России", - говорится в сообщении правительства Великобритании.

Встретившись с Зеленским, британский премьер отметил, что "Украина вопреки всем ожиданиям отбросила российские войска от Киева и совершила величайший боевой подвиг XXI века".

"Благодаря уверенному лидерству президента Зеленского и непреодолимому героизму и храбрости украинского народа, чудовищные планы Путина сейчас срываются", - сказал Джонсон.

А в ходе брифинга после встречи двух лидеров Джонсон заявил о готовности либерализовать торговлю с Украиной. По его словам, это поможет украинской экономике.

"Мы хотим либерализовать торговлю с Украиной, чтобы помочь экономическим путем", - сказал Джонсон.

По его словам, Великобритания также готова оказать помощь Украине в разминировании освобожденных территорий.

Также в сети появилось видео совместной прогулки Джонсона и Зеленского по центру Киева.

Ранее стало известно, что Джонсон привез пакет военно-финансовой помощи Украине.

Напомним, накануне Джонсон пообещал, что Украина получит оружие на 100 млн фунтов. В частности, ВСУ получат зенитные установки Starstreak, 800 противотанковых ракет и другие высокоточные боеприпасы.

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