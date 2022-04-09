Украина запретила импорт товаров из России

Кабинет министров ввел торговое эмбарго против страны-агрессора, запретив импорт товаров.

Кабинет министров Украины в субботу, 9 апреля, ввел торговое эмбарго против России, запретив импорт товаров из страны-агрессора. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Введено торговое эмбарго против РФ. Запрещен импорт на таможенную территорию Украины товаров из РФ", - написал он.

Ранее у Зеленского рассказали, во сколько РФ обошлось вторжение в Украину.