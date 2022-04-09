Война с РФ будет выиграна на поле битвы - Боррель

В Евросоюзе заверили, что поставки оружия будут адаптированы к потребностям Украины. Также прорабатываются дальнейшии санкции против России.

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что война с Россией будет выиграна на поле битвы. Об этом он в суббту, 9 апреля, написал в Twitter.

"Эта война будет выиграна на поле боя. Дополнительные 500 миллионов евро от ЕС находятся в стадии реализации. Поставки оружия будут адаптированы к потребностям Украины", - отметил Боррель.

По его словам, жестокое нападение России на беззащитных людей в Краматорске вновь демонстрирует полное неуважение Кремля к человеческой жизни.

"Это только усилит нашу поддержку Украины", - написал Боррель.

Он также подчеркнул, что ЕС нужно продолжать усиливать давление на Россию.

"Мы уже ввели масштабные санкции, но необходимо сделать больше в энергетическом секторе, в том числе в нефтяном", - отметил он, добавив, что в понедельник намерен созвать Совет ЕС по иностранным делам для обсуждения следующих шагов.

Ранее Боррель заявил, что с начала вторжения в Украину Евросоюз заплатил России за энергоносители 35 миллиардов евро, тогда как предоставил помощи Украине всего на миллиард.

ЕС продолжит вооружать Украину - Боррель

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