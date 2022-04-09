Грозев спрогнозировал сроки окончания войны

Россия имеет достаточно ресурсов, чтобы воевать до конца года, но социальные сотрясения в российском обществе могут помешать этому.

Ведущий расследователь группы Bellingcat Христо Грозев считает, что у РФ достаточно ресурсов продолжать войну до конца года. Об этом он сказал в субботу, 9 апреля, в интервью BBC.

Отвечая на вопрос о сроках продолжения военных действий, он поделил прогноз на военную и политическую составляющие. В первом случае, говорит Грозев, РФ может продлить войну лишь на юге и востоке Украины. Но для этого нужно проведение мобилизации и привлечение к войне 150-200 тысяч срочников или контрактников. "Все это приведет к политическим сотрясениям", - добавил он.

С военной точки зрения война, по его мнению, может продолжиться до конца года.

Что касается политической составляющей, то Грозев прогнозирует скорое раскрытие числа военных жертв в РФ, что спровоцирует социальный кризис. После этого, по мнению Грозева, Кремль не сможет пополнить свои ресурсы для войны. Расследователь считает, что это должно произойти в течение месяца.

При этом новое наступление россиян на Киев он считает маловероятным.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович спрогнозировал две недели тяжелых боев на Донбассе.