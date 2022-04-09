В Курской области заявили об очередном обстреле со стороны Украины

Губернатор Курской области заявил, что пограничный пост Елизаветовка якобы был обстрелян со стороны Украины.

В Курской области заявили об очередном обстреле пограничного поста. На этот раз - в районе населенного пункта Елизаветовка Глушковского района. Об этом вечером в субботу, 9 апреля, сообщил губернатор Курской области России Роман Старовойт.

"Сегодня вечером со стороны Украины из минометов был обстрелян пограничный пост в районе населенного пункта Елизаветовка Глушковского района. Никто не пострадал, разрушений нет. Ответным огнем наших пограничников и вооруженных сил огневая точка была подавлена. Держу постоянную связь с военными", - написал Старовойт, добавив, что ситуация в приграничных районах находится под контролем.

Напомним, в последнее время в Курской области уже несколько раз заявляли об обстрелах погранпунктов. В частности, об этом сообщалось 6 апреля. Тогда якобы обстреляли погранпункт в Суджанском районе, который граничит с Сумской областью. Перед этим о якобы обстреле сообщали 29 марта.