В Ровенской области предадут ВСУ более 200 изъятых у пьяных водителей авто

Наибольшее число водителей в алкогольном или наркотическом опьянении было зафиксировано в областном центре.

В Ровенской области с начала войны с Россией у пьяных водителей изъяли более 200 автомобилей. Транспорт будет передан на нужды Вооруженных сил Украины. Об этом в субботу, 9 апреля, сказано в Facebook на странице Ровенской областной государственной администрации.

"За полтора месяца военного положения в Ровенской области были пойманы 233 водителя в состоянии опьянения", - говорится в сообщении.

На всех нарушителей составлены протоколы по статье 130 административного Кодекса Украины (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. В дальнейшем материалы будут переданы в суд.

Больше всего водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения выявили в областном центре - 93 человека.

Отмечается, что все автомобили изъяла полиция. В дальнейшем транспорт передадут ВСУ.

Ранее сообщалось, что ввоз в Украину транспортных средств освобождается от уплаты ввозной пошлины, НДС и акцизного налога на период войны с Россией.