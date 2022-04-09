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Зеленский сообщил о сумме собранной ЕС и США для Украины

Страны Запада продолжают оказывать финансовую, военную и политическую поддержку Украине во время войны.
Зеленский сообщил о сумме собранной ЕС и США для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз и Канада в рамках глобальной инициативы уже собрали 10 млрд долларов для помощи украинцам. Часть средств уйдет на поддержку тех граждан страны, которые были вынуждены покинуть свой дом из-за войны России против Украины. Об этом в субботу, 9 апреля, рассказал Зеленский. 

"Сегодня важная новость от президента Еврокомиссии и премьера Канады. В рамках инициированной ими глобальной инициативы #StandUpForUkraine удалось собрать более 10 млрд долларов для помощи нашим людям, для украинцев, вынужденных покинуть свои дома из-за войны России против Украины. Спасибо каждому и каждому, кто приобщился к сбору средств", - заявил Зеленский.

Напомним, о ЕС выделит еще 500 млн евро на военное оборудование для Украины.

Ранее сообщалось, что Великобритания предоставит для обороны Украины 120 бронемашин и новые противокорабельные ракетные системы. 

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