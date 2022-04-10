Украине отдадут икону времен Киевской Руси

Икона святого Николая (Мокрого) - это первая чудотворная икона Руси, одна из самых почитаемых святынь Софии Киевской.

В Украину вернется икона святого Николая (Мокрого) - первая чудотворная икона Руси. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам президента, этой новости ждало множество украинцев. Икона святого Николая (Мокрого) - это первая чудотворная икона Руси, одна из самых почитаемых святынь Софии Киевской.

Зеленский отметил, что власть долго работала над тем, чтобы вернуть ее.

Глава государства напомнил, что икону вывезли из Украины во время Второй мировой войны. Зеленский заверил, что она вернется в страну и будет находиться в святой Софии.

"Благодарен за это решение США. Хочу, чтобы это возвращение стало для нас символом того, что мы вернем в Украину все наше - все украинское. Всех наших людей и полный контроль над нашей землей", - добавил Зеленский.

Он выразил надежду, что возвращение иконы станет фундаментальным символом, что Украина победит войну и вернет всех граждан домой.

"Хочу, чтобы возвращение этой святыни стало для всех нас важным символом. Фундаментальным символом. Символом того, что мы вернем в Украину все наше. Все украинское. Вернем всех наших людей. И обязательно вернем справедливость - наш полный контроль над нашей землей", - отметил украинский президент.

Киевская икона святого Николая (Мокрого) - самая древняя известная икона святого Николая, первая чудотворная икона Руси. До 1943 года хранилась на хорах Софии Киевской. Осенью того же года, перед наступлением советских войск, икону вывезли в Варшаву. Затем ее переправили в США.

Напомним, украинские таможенники разоблачили незаконную попытку вывоза иконы Смоленская Богородица (Одигитрия), которая имеет историческую и культурную ценность национального уровня.