Враг совершил семь ракетных ударов по Николаевщине

В Николаевской и Херсонской области противник отчаянно обороняется и пытается подтянуть резервы новых сил для жестких боев.

Оккупанты совершили семь ракетных ударов по Николаевской области, пострадавших нет. Об этом в субботу, 9 апреля, говорится в сообщении на странице Оперативного командования "Юг" в Facebook.

"На Николаевском и Херсонском направлении противник отчаянно обороняется и пытается подтянуть резервы новых сил для жестоких боев. С целью нагнетания панических настроений среди местного населения и максимального разрушения транспортных коммуникаций, враг совершил семь ракетных ударов по Николаевской области", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что украинские войска удерживают освобожденные территории под многочисленными вражескими обстрелами.

"Корабельная группировка противника в Черноморской операционной зоне продолжает оказывать психологическое давление по атаке побережья и нанесению ракетных ударов", - информируют в командовании.

Там добавили, что всего за сутки на южном рубеже обороны Украины враг потерял 37 своих оккупантов и 4 единицы техники.

Ранее сообщалось, что облако с парами азотной кислоты, которое образовалось после попадания российского снаряда в цистерну, распространилось на позиции самих же стрелявших.