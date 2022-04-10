В МВД сообщили, сколько открыто дел из-за войны

Оккупанты оставляли взрывчатку там, где они ночевали, чтобы увеличить число жертв войны, отметили в МВД.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, правоохранители открыли более 4200 производств по нарушению законов и обычаев войны. Об этом в субботу, во время телемарафона заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Он отметил, что говорить об окончательной цифре рано и добавил, что сейчас идет разбор завалов и проверка домов в городах и поселках Киевской области.

"Из-под руин извлекают тела погибших. Как минимум, нужно еще две недели, чтобы деблокировать руины, и это будет только первый этап. Только тогда мы сможем назвать и первое количество погибших в этих населенных пунктах", - заявил он.

По словам Монастырского, параллельно обследуют территорию 17 групп пиротехников ГСЧС Украины. За предыдущие сутки они обнаружили более 6500 взрывоопасных предметов. Им помогают иностранные специалисты и вооруженные силы Украины.

"Мы запустили новую инициативу: привлекаем волонтеров-спасателей, которые помогают в этих городах разбирать завалы. За последние 24 часа мы получили более 5000 запросов от желающих приобщиться", - заявил министр.

Монастырский также сообщил, что оккупанты оставляли взрывчатку там, где они ночевали.

"Они расставляли растяжки на входах в дома или территории. Если во время грабежа находили фотографии полицейских, спасателей или военнослужащих, обязательно миновали жилье. Взрывчатку находили под касками, прикрепленными к двери, в стиральной машине, а также в автомобилях", - сообщил министр.

Напомним, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о необходимости призвать к трибуналу по военным преступлениям президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.