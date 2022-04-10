Украина разорвала научные и образовательные связи с Беларусью

Разорваны договоры о сотрудничестве в области аттестации научных и научно-педагогических кадров.

Украина приняла решение разорвать все научные и образовательные связи с союзницей врага - Беларусью. Об этом в субботу, 9 апреля, заявил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По словам Мельничука, прекращено действие отдельных соглашений между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь.

"Речь идет о том, что касается науки и образования", - подчеркнул он.

Мельничук отметил, что решением власти было денонсировано Соглашение о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях и о сотрудничестве в области аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации.

Также было прекращено действие Договора между правительством Украины и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области науки и технологий.

Напомним, Кабинет министров Украины ввел торговое эмбарго против России, запретив импорт товаров из страны-агрессора.