Подоляк рассказал, когда могут встретиться Зеленский и Путин

Украина платит очень высокую цену за то, чтобы получить мощные гарантии безопасности в будущем, однако не откажется от этого.

Переговоры президентов Украины и России могут состояться после столкновения на Донбассе, в котором "Киев настроен на победу". Об этом в субботу, 9 апреля, во время телемарафона заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Говорить о том, что через неделю мы встретимся на уровне президентов, через две - нет, это будет не так происходить. Украина уже готова к большим сражениям. Украина должна в этих сражениях одержать победу, в том числе - на Донбассе. И после этого Украина получит более существенную переговорную позицию, с которой может диктовать определенные условия. После этого президенты будут встречаться. Это может занять две недели, может занять три", - сказал Подоляк.

По его словам, сейчас Украина платит очень высокую цену за то, чтобы получить мощные гарантии безопасности в будущем, однако не откажется от этого.

"Я хочу, чтобы все понимали в Украине: да, тяжело, мы ежедневно теряем людей, инфраструктуру. Мы платим очень высокую цену. Но Россия должна избавиться от своих имперских иллюзий. Украина - это единственное государство на сегодня в мире, которое это сделает. И сколько на это надо времени, уже нет разницы. Мы будем делать все, чтобы получить определенные, подчеркиваю, очень мощные гарантии безопасности для Украины, чтобы навсегда закрыть свои границы от имперских амбиций таких стран, как Российская Федерация", - отметил он.

он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский пойдет на переговоры тогда, когда "будут абсолютно четкие позиции для этого".

Напомним, накануне правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил о невозможности переговоров Украина-РФ без Беларуси.

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