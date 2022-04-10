Итоги 09.04: Поддержка Британии и помощь ЕС

Британия еженедельно будет ужесточать санкции против России; Мировые доноры собрали около 10 млрд евро для украинских беженцев. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Британия усилит военную и финансовую помощь Украине

В Киев без предварительного объявления визита прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава британского правительства новый пакет финансовой и военной помощи.

Встретившись с Зеленским, британский премьер отметил, что "Украина вопреки всем ожиданиям отбросила российские войска от Киева и совершила величайший боевой подвиг XXI века". Джонсон сказал, что Великобритания предоставит для обороны Украины 120 бронемашин и новые противокорабельные ракетные системы. Также его страна поможет разминировать территорию.

Для Украины собрали донорскую помощь

На международной донорской конференции в Варшаве собрали более 9 млрд евро для помощи пострадавшим в результате агрессии РФ против Украины. Около 4 млрд евро из этой суммы составит безвозвратная грантовая помощь, которая преимущественно поступит в украинский бюджет. Еще 5 млрд евро поступит в виде ссуд и кредитов. В том числе Европейский инвестиционный банк выделяет 4 млрд евро для обустройства украинских беженцев.

Украина и Россия обменялись пленными

Произошел очередной обмен пленными. Удалось вернуть в Украину 26 человек, из них 12 - военных и 14 гражданских, включая 9 женщин. в Украине находятся около 600 российских пленных. Власти непрерывно ведут переговоры об их обмене на украинских защитников, составляют списки, привлекают к процессу Международный Комитет Красного Креста.

Названы горячие точки на фронте

На Слобожанщине противник продолжает осуществлять частичную блокировку города Харькова. В целях скрытого передвижения оккупационных подразделений по территории Харьковской области враг осуществляет радиоэлектронное подавление сетей сотовой связи. Основные свои усилия российские военные сосредоточили на захвате Мариуполя и наступлении в районе города Изюм. Также по данным Генштаба, сейчас высока вероятность диверсий на объектах транспортной инфраструктуры.

Перевозчикам РФ и Беларуси закрыли въезд в ЕС

Все компании по перевозке грузов, зарегистрированные в России и Беларуси, должны вывести свои фуры до 16 апреля. Новые фуры, в том числе те, которые следуют транзитом, уже не могут попасть на территорию ЕС.

Украинским военным помогут перейти на оружие стандарта НАТО

Некоторые страны готовы помочь Украине с переходом от оружия советских времен на более современную технику НАТО, учитывая перспективу, что война с Россией может затянуться на месяцы или годы. Ранее от поставок современного оружия страны воздерживались из-за того, что украинские военные не были с ним знакомы, и требовалось время на обучение.

Британская разведка сообщила, какая главная цель РФ

Главной целью России в войне в Украине стало открытие сухопутного коридора между Крымом и Донбассом, считает разведка Великобритании. Российские войска по-прежнему сосредоточены на Донбассе, Мариуполе и Николаеве, при поддержке российских военно-морских сил продолжаются пуски крылатых ракет по территории Украины.

Решение о статусе Украины в ЕС могут принять на саммите в июне

Евросоюз может предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС в июне, считает вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Она отметила, что статус кандидата является частью "нашего выздоровления и победы над российским агрессором, который хочет изменить демократический курс Украины".

В Варшаве осудили позицию Будапешта

Вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский заявил, что дальнейшее сотрудничество с Венгрией невозможно, если премьер-министр Виктор Орбан не изменит свое отношение к войне в Украине. Он заявил, что он "однозначно негативно" относится к отказу Орбана осудить российского лидера Владимира Путина за вторжение в Украину и помочь в вооружении Киева.