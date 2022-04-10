Генштаб рассказал о попытках РФ прорвать оборону

На территории Донецкой и Луганской областей украинские военнослужащие за минувшие сутки отбили восемь атак врага.

Российские оккупанты пытаются прорвать оборону подразделений Вооруженных сил Украины в районе Изюма и установить полный контроль над городом Мариуполь, говорится в утренней сводке Генштаба 10 апреля.

Также, оккупанты предпринимают попытки улучшить тактическое положение своих подразделений на Николаевском направлении.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в положении и деятельности войск противника не зафиксировано.

Продолжается частичная блокировка Харькова, обстрелы города с использованием реактивных и ствольных артиллерийских систем и минометов. Оккупанты перемещают дополнительные подразделения в Изюм.

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В Донецком и Таврическом операционных районах оккупанты стреляют из артиллерийских и минометных вооружений на большинстве направлений.

Российские войска штурмуют Мариуполь, наносит авиационные удары, пытается захватить центральную часть города.

На Южнобужском направлении противник, пытаясь установить контроль над населенным пунктом Александровка, утратил ротную тактическую группу личного состава и техники.

Также продолжаются обстрелы из российской артиллерии Нововоронцовки, Марьянского, Новогригоровки и Шевченково.

В связи с значительными санитарными потерями личного состава и техники захватчики развернули военные госпитали и ремонтные мастерские военной техники на временно занятых территориях Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, отмечает Генштаб.

У врага наблюдается нехватка как квалифицированного медицинского персонала, так и медицинских препаратов, пополнение которых практически не производится.

Также личный состав ремонтных мастерских по восстановлению техники врага вынужден работать круглосуточно в условиях отсутствия стабильной поставки запасных частей и агрегатов.

Замечены ремонтно-восстановительные бригады с территории Ярославской области РФ на железнодорожных путях временно занятых территориях Харьковской области.

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В населенных пунктах Мелитопольского района Запорожской области российские захватчики продолжают обыски жилищ гражданских. Проверяют документы, наличие автомобильного транспорта, запасы продовольствия. Допрашивают о местах работы родственников и требуют информацию о бывших сотрудниках правоохранительных органов, военнослужащих ВСУ, участниках АТО и ООС.

В Новой Каховке оккупанты используют мощности местных типографий для подготовки агитационных материалов (брошюр, буклетов, плакатов, бланков) для проведения так называемого "референдума по созданию Херсонской народной республики".

В Луганской области ужесточаются меры российско-оккупационных администраций по принудительной мобилизации населения на временно оккупированных территориях.

На территории Донецкой и Луганской областей украинские военнослужащие за минувшие сутки отбили восемь атак врага, уничтожили четыре танка, восемь единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники противника.

Группировкой Воздушных Сил ВСУ за предыдущие сутки было поражено 13 воздушных целей: три самолета, один вертолет, пять беспилотников и четыре крылатых ракеты.