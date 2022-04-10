Оккупанты начали наступление на востоке - ОП

Враг будет пытаться проводить наступление одновременно с севера и с юга, рассказал Арестович.

Российские войска начали первый этап наступления на востоке Украины, ожидается прибытие подкрепления. Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью адвокату Марку Фейгину.

Оккупанты попытаются проводить наступление одновременно с севера и с юга. "Сейчас все ждут второй эшелон. А второй эшелон: это десять БТГ (батальйонно-тактических групп - ред.), которые приезжают с Дальнего Востока, последние, пятая армия; и те, кого вывели с севера у нас - от Киева, Чернигова и Сум", - рассказал он.

При этом, по словам Арестовича, подкрепление с Дальнего Востока еще не добралось к позициям для наступления. А войска выведены с севера, еще не готовы к наступлению.

Накануне Арестович рассказал о признаках, которые указывают на желание России закончить войну против Украины.

Ранее сегодня Генштаб опубликовал сводку с подробностями о действиях оккупанты по всей территории Украины.

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