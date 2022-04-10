ВСУ уничтожили склад боеприпасов врага на Донбассе

Украинские артиллеристы успешно нанесли огневое поражение по оккупантам в Новомайорском.

В Донецкой области украинское военнослужащие уничтожили склад с боеприпасами российских оккупантов. Об этом сообщает Командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины 10 апреля.

"Новомайорское, Донецкая область. Взорван склад с боеприпасами российских оккупантов", - говорится в сообщении.

"Украинские разведчики в районе ответственности ОТУ Восток обнаружили очередной склад с боеприпасами российских фашистов. Артиллеристы успешно нанесли огневое поражение. Как всегда, профессиональная и четкая работа наших защитников", - говорится в сообщении оперативно-тактической группировки.

Как сообщал утром Генштаб, российские войска пытались прорвать оборону ВСУ вблизи Изюма Харьковской области и установить контроль над Мариуполем. А в Офисе президента сказали, что наступление РФ на востоке Украины уже началось.

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