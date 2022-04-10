Харьковская область: уничтожена большая колонна РФ

Также в Ольховке Вооруженные силы Украины полностью завершили зачистку территории, сообщили в ОВА.

В Харьковской области в ночь на 10 апреля украинские военные уничтожили вражескую колонну, направлявшуюся в сторону Изюма. Об этом рассказал глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Сегодня ночью очередных успехов достигли наши военные ВСУ - уничтожена большая колонна вражеской техники и живой силы, направлявшихся в сторону Изюма", - сообщил Синегубов.

Также в Ольховке Вооруженные силы полностью завершили зачистку территории. "Бойцы 92 бригады обнаружили яму с трупами русских солдат. Это пример того, как эти нелюди поступают даже со "своими", - добавил он.

Синегубов отметил, что власти продолжают эвакуацию из Лозовой, уже выехали около 20 тысяч человек.

Усиливается доставка гуманитарной помощи в территориальные общины. Всех волонтеров, кто может помогать, просят обращаться в органы местного самоуправления и РГА.

Ранее CNN опубликовал спутниковые снимки которые показали большую колонну с российской военной техникой, двигающейся в направлении Харькова. Возможно, Синегубов сообщил об этой колонне.

Как сообщал утром Генштаб, российские войска пытались прорвать оборону ВСУ вблизи Изюма Харьковской области и установить контроль над Мариуполем. А в Офисе президента сказали, что наступление РФ на востоке Украины уже началось.

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