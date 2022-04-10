Зеленский назвал условия завершения войны

Президент подчеркнул, что каждая украинская семья что-то потеряла, и их вряд ли удовлетворит мир на любых условиях.

Мир с Россией может быть на условиях украинской стороны, сказал президент Владимир Зеленский в интервью для AP 10 апреля.

Если у Украины будет возможность решить вопрос окончания войны дипломатическими путем, ее упускать нельзя, отметил Зеленский.

"Люди хотят, чтобы эта война завершилась. На наших условиях, условиях независимости, условиях Украины", - сказал президент.

Он подчеркнул, что каждая украинская семья что-то потеряла, и их вряд ли удовлетворит мир на любых условиях.

"Но мы должны понимать, что любая война должна завершиться миром… Даже там, где миллионы жертв, все приходит в мир", - отметил Зеленский.

Президент также заявил, что, если Мариуполь будет сдан, у Украины будут более слабые позиции. Чем крепче позиция ВСУ в Мариуполе, тем крепче ее позиция на востоке страны в целом и за столом переговоров, отметил он.

Зеленский также добавил, поражение Украины на востоке будет значит, то Россия может вновь зайти на территории, которые сейчас вернулись под контроль украинских войск.