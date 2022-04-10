Боевики называют войну "сафари на украинцев"

Оккупанты искренне верят, что украинцы способны на такие же зверства, как и они.

Оккупант ожидал, что в плену ему "отрежут пальцы". / СБУ / Facebook

Служба безопасности Украины опубликовала запись допроса российского лейтенанта, который попал в украинский плен. Россиянин не отрицал, что воюет в Украине и знает, что не "на учениях". Между собой они называют войну "сафари на украинцев".

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Армия оккупантов сознательно творит зверства по отношению к украинскому народу и верят, что украинцы такие же нелюди, как и они. Пленный лейтенант был крайне удивлен, как к нему на самом деле отнеслись правозащитники. У мужчины произошел "разрыв шаблона".

Рашист ожидал, что с ним "сделают что-то невероятное: уши отрежут, пальцы". Помимо гуманного отношения в плену, боец РФ не увидел утеснений русского языка, жестокого отношения к россиянам.

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Увидев картину не такую, как им рассказывают по телевиденью, лейтенант обращается к своим "коллегам". Рекомендует остаться дома, даже при угрозе лишения свободы.

"Соберитесь вместе, создайте группу и попытайтесь вместе дать отпор этим людям, которые вас сюда заставляют ехать," - обратился оккупант.

Ранее мы писали, что армия мародеров попала в объектив камеры в жилом комплексе Ирпени. Россияне так сильно хотели обворовать украинцев, что были в двери квартир кувалдой.