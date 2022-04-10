На птицефабрике в Чернобаевке погибли 4 млн кур - WSJ

На фабрике приняли решение раздать оставшиеся 1,45 миллиона яиц и 90 тысяч кур сотрудникам предприятия и соседним фермам.

Крупнейшая в Европе Чернобаевская птицефабрика потеряла четыре миллиона кур. Птицы погибли из-за выведенной из строя оккупантами местной электростанции, что привело к отключению автоматизированной системы кормления птиц, пишет американская газета Wall Street Journal.

Рабочие пытались наладить доставку корма, но машины с грузом попадали под российские обстрелы. Ради безопасности людей поставки прекратили.

На фабрике приняли решение раздать оставшиеся 1,45 миллиона яиц и 90 тысяч кур сотрудникам предприятия и соседним фермам.

Ранее сообщалось, что российские войска с момента полномасштабного вторжения на территорию Украины уничтожили не менее шести зернохранилищ.

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