Луганская ОВА описала, как начнется бой за Донбасс

В течение нескольких часов Россия будет обстреливать территории Донецкой и Луганской областей из всех видов вооружения, затем пойдут танки.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай предположил, каким может быть бой за восток Украины. Об этом он рассказал в интервью УП, опубликованном 10 апреля.

"Я думаю, что будет что-то вроде такого: где-то в 3-4 часов утра начнется массированный артобстрел. Будут задействованы минометы тяжелых и крупных калибров, артиллерия, авиация, РСЗО, Град, Смерч, Ураган, Точка-У. Все, что у них есть, они используют. Это продлится несколько часов именно на территории Донецкой и Луганской областей", - сказал он,

Затем оккупанты пойдут в наступление огромным количеством танков, пехоты, добавил Гайдай.

"Мы ждем наступления где-то три-четыре дня. Они пока тормозят, потому что не хотят повторения своего дебильного блицкрига, который длится уже так много дней. Они не хотят повторения, поэтому накапливают силы так, чтобы 100 процентов совершить прорыв. Должны были еще вчера-позавчера. Не получилось", - отметил Гайдай

В Офисе президента сказали, что наступление РФ на востоке Украины уже началось. Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сказал, что удар по вокзалу в Краматорске является началом большого сражения за восток Украины.

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