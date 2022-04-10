Кулеба призвал ученых со всего мира исследовать причины Бучанской резни

Украинский министр обращает внимание, что бучанской трагедии предшествовала многолетняя российская пропаганда, разжигающая ненависть и дегуманизирующая украинцев.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ученых со всего мира изучить причины зверств российской армии в Буче.

Он обратил внимание, что бучанской трагедии предшествовала многолетняя российская пропаганда, разжигающая ненависть и дегуманизирующая украинцев.

"Буча произошла не за один день. В течение многих лет российские политические элиты и пропаганда разжигали ненависть, дегуманизировали украинцев, питали ощущение российского превосходства и закладывали основы для этих зверств. Я призываю ученых со всего мира исследовать, что привело к Буче", - написал Кулеба в Twitter.

Напомним, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, военные преступления, произошедшие в украинской Буче, могут повториться в любом другом городе Европы, куда вторгнутся российские войска.

Федеральная разведывательная служба Германии перехватила радиосообщения российских военных, свидетельствующие о том, что зверства в Буче являлись частью четкой стратегии по запугиванию гражданского населения и подавлению сопротивления.