С начала войны более 2 тыс. мужчин пытались убежать из Украины

Часть из военнообязанных мужчин, с надеждой обойти ограничения на выезд за границу, стали жертвами мошенников.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину на границе задержали около 2,2 тысячи военнообязанных мужчин, сообщила Госпогранслужба.

По информации пограничников, часть из мужчин, с надеждой обойти ограничения на выезд за границу, стали жертвами мошенников, которые через анонимные каналы предлагают незаконные услуги, берут за них деньги и исчезают.

Также некоторые пытаются подкупить пограничников. Есть и такие, которые используют поддельные документы, в которых приписывают себе или детям инвалидность, называют умершими живых жен или дописывают количество детей

"Большинство нарушителей пытаются преодолеть границу вне пунктов пропуска с помощью проводников. Последние, как показывает опыт, не очень обеспокоены безопасностью своих "подопечных". На днях правоохранители задержали перевозчика – гражданина Молдовы, который на маленькой двухместной лодке переплыл Днестр, чтобы забрать из Украины четырех мужчин", — отмечают в ГПСУ.

Случалось, что правоохранители обнаруживали тела мужчин на берегах пограничных водоемов. Так же нарушителями оказались мужчины, ставшие жертвами непогоды в Карпатах.

Напомним, что украинские пограничники на границе с Молдовой обнаружили мужчину, скрывавшегося в коробке.